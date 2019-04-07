Tarihi Adam Kayalar figürleri tahrip edildi

Toroslar Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü, mart ayının son haftasında Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından onaylanan 2019 yılı faaliyet programı kapsamında Cennet Cehennem, Şeytan Deresi, Adam Kayalar Kızkalesi parkurunda yürüyüş yaptı. Dağcılar, Adam Kayalar'a geldiklerinde figürlerinin parçalandığını hilti ile delindiğini görünce harekete geçti.

“SUÇLULAR BULUNSUN”

Toroslar Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ali Rıza Demir, Mersin Valiliği'ne şikâyet dilekçesi vererek, Türkiye'nin önemli kültür mirasları arasında bulunan Adam Kayalar'da tarihi eserlere yakın zamanda yapılan bu saldırının araştırılmasını, suçluların bulunmasını, tahrip edilen kısımların onarımını, tahrip edilmeyen kısımlarının ise korunmaya alınmasını istedi.

ADAM KAYALAR’IN TARİHİ

Milattan önce 3.yüzyıl ile milattan sonra 3.yüzyıl arasındaki dönemde yapıldığı tahmin edilen Adam Kayalar, Erdemli’nin Kızkalesi Mahallesi’ne yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Şeytan Deresi Vadisi’nde yer alıyor. Adam Kayalar adıyla bilinen ve büyük kabartmalardan oluşan arkeolojik kalıntı, Mersin’in en önem taşıyan yerlerinden biri olarak biliniyor.

Binlerce yıldır gizemini koruyan Adam Kayalar, bölgeyi ziyaret edenleri tarih kokan bir yolculuğa çıkarıyor. 250 yılda işlendiği tahmin edilen kabartmalar ulaşımı zor olan bir vadi yamacında ziyaretçilerini bekliyor. 9 niş içerisinde 4 kadın, 11 erkek, iki çocuk, bir dağ keçisi ve Roma kartalı figürleri bulunuyor.

Kabartmaların alt kısımlarında yer alan tarihi yazılar yüzyıllar geçmesine rağmen orijinalliğini koruyor. Aynı zamanda Anadolu’da bu kadar kabartmanın bir arada bulunduğu başka bir nokta olmadığı biliniyor. Kabartmaların o dönemlerde yerleşim yerinin ileri gelenleri, komutanları veya onların çocuklarına minnet göstermek için yapıldığı ve kutsal sayıldığı tahmin ediliyor. Hem tarihi dokusuyla hem de ilginç görünümleriyle görenleri büyüleyen Adam Kayalar, yerli ve yabancı turist, kaşif, fotoğrafçı, araştırmacı ve arkeologlar tarafından sık sık ziyaret ediliyor.