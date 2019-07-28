Tarihi bina bakanın üniversitesine verildi

Ankara'da TCDD Başmüdürlüğü olarak kullanılan ve daha sonra misafirhaneye dönüştürülen 1928 yılı yapımı tarihi bina ile içerisinde Atatürk'e ait eserlerin de bulunduğu müze, kreş, lojmanların bulunduğu alan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kurucusu olduğu Medipol Üniversitesi'ne verildi. Ankara Mimarlar Odası Başkanı Tezcan Karakuş Candan bu karara karşı derhal iptal davası açacaklarını bildirdi. Devredilen yerler arasında tarihi tren garı binası ise bulunmuyor. 78 bin metrekarelik alanın Hazine'ye devredilmesine ilişkin protokol, Maliye Bakanlığı, TOKİ ve TCDD İşletmesi arasında 13 Mart 2018'de imzalanmıştı. Protokolün ardından bu alan Medipol'e devredildi.

Medipol Üniversitesi de kendi internet sitesine bu alanda eğitim verileceğine ilişkin bir bilgi notu da koydu.

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DAVA AÇACAĞIZ

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada “TCDD'nin önemli miktarda arazi ve mal varlığı var. TCDD'yi tasfiye eden anlayış da tasfiye olur. Tren garı yerleşkesindeki Atatürk'e ait eserlerin bulunduğu tescilli kültür varlığı olan müze de Medipol'e veriliyor. Konuyu derhal yargıya taşıyacağız ve protokolün iptalini isteyeceğiz” dedi. Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) Basın Sekreteri Ahmet Eroğlu ise “Böylesi bir planın hayata geçirilmesi Ankara Gar yerleşkesini parçalamaktır. Bu alan ulaşım hizmeti veren bir kurum tarafından on yıllardır kullanılıyor. Bu yanlış karardan bir an önce dönülmeli'' dedi.