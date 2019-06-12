Tarihi Develi Kalesi’nde baz istasyonu

Tarihi Bizans İmparatorluğu’nun öncesine dayanan ve Bizans ve Selçuklular döneminde aktif olarak kullanılan Develi Kalesi’nden günümüze iki yarım daire şeklinde burç ve iç surların güneyinde bulunan iki dikdörtgen burç ile bazı sur duvarları ulaştı.

Özellikle Selçuklular döneminde yeni eklemeler yapılarak genişletilen, Osmanlı hakimiyetinden sonra önemini kaybeden kale, iç kale, iç sur ve dış surlardan oluşuyor. Develi’nin stratejik bir noktada yer alması nedeniyle birçok tarihi olaya tanıklık eden tarihi kale, 1995 yılından bu yana aynı zamanda baz ve televizyon verici istasyonu olarak kullanılıyor.

Araştırmacı yazar Kadir Özdamarlar, kalenin geçmişte defineciler tarafından tahrip ve talan edildiğini, bazı duvarlarının yıkıldığını söyledi. Özdamarlar, kalenin günümüze büyük oranda tahrip olarak geldiğini belirtti. Özdamarlar, “Kalenin tahrip olan yerlerini şimdi şimdi baz istasyonu ve televizyon verici istasyonu aldı. Burası aslında kültürel bir mirastır; ama definecilerden korumamız mümkün olmuyor. Burasını talan ediyorlar. Ben burayı çocukluğumdan beri biliyorum. Gece yarısı bakardık ellerinde fenerlerle, kazma, kürek kalenin burçlarını kazmışlardı. Kaleden define çıkarmaya çalışırlardı. Maalesef günümüzde böyle kötü bir şekilde” dedi.

SKANDAL, VALİLİĞİN SİTESİNDE DE DURUYOR

Kayseri Valiliği’nin resmi internet sayfasında da kalenin tarihi ile ilgili bilgilere yer verildi. Bu bilgilerin sonuna ise kalenin baz istasyonları ile işgal edilmiş fotoğrafı fotoğrafları konuldu.

