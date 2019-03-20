Tarihi hata iddiası! ‘Çanakkale askerlerinin başına Yunan şapkası taktılar…’

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. yılı dolayısıyla Şehitler Abidesi’ndeki törene Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve protokol üyeleri katılmıştı. Tören sonunda ‘Şehitlik Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra beraberindekilerle şehitlerin kabirlerine karanfil bırakmıştı.

TÜRK ASKERİNE YUNAN ŞAPKASI

Erdoğan’ın karanfil bıraktığı şehitlere ait mezarların başında, Çanakkale’de savaşan Türk askerini temsilen askeri üniforma giydirilmiş gençler de dikkat çekmişti. Ancak, gençlerin giydiği ve Çanakkale'de savaşan Türk askerini sembolize eden üniformalardaki şapkaların, Türk askerinin kullandığı şapkalar olmadığı aksine 1. Dünya Savaşı’nda Yunan Ordusu’nun kullandığı şapkalar olduğu iddia edildi.

TARİHÇİDEN SERT TEPKİ

Türkiye'nin tek resmi Çanakkale savaşları koleksiyoneri tarihçi Seyit Ahmet Sılay, yaşanan duruma sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Yunan askeri ile törendeki gencin fotoğrafını paylaşarak kıyaslamada bulunan Sılay, “Dün Çanakkale Şehitler Abidesi’ndeki törenden. Hadi yeme, içme edebiyatını da geçtik. Sembolik şehitliğe çelenk bırakmanızı da görmezden geldik. Bu ne! Sözüm ona, Çanakkale de Türk askeri. Kıyafet, askılık, tüfek tamamı hatalı.'Ee şapka benziyor!' diyeceksiniz. Doğru! benziyor da, siyah beyaz fotoğraftaki Yunan askeri” dedi.