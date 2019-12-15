Tarihi kemere taş hırsızları dadandı

Bayrampaşa’da Yıldırım Mahallesi’nde bulunan, 229 yıllık tarihi Ali Paşa Kemeri’ne taş hırsızları dadandı. Zaman içinde çevresine yapılan otoyollar yüzünden var olma mücadelesi veren, definecilerin de hedefindeki kemer yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

Zamana ve bakımsızlığa yenik düşen kemer, Eyüp-Silahtar-Gaziosmanpaşa ve Metris-Esenler bağlantı yolu ile Mehmet Akif İnan Caddesi’ni birbirine bağlayan viyadüklü kavşak inşası sonrası gözden kayboldu. Geçtiğimiz yıllarda bölgede yapılan elektrik hattı çalışması nedeniyle de tahrip olan kemere bu kez de taş hırsızları dadandı.



“BU BAŞKA BİR ÜLKEDE OLSA BÖYLE OLMAZ”

Bölgede 4 yıldır hurdacılık yapan ve tarihi kemeri korumayı kendine görev edinen Ayhan Kaya, taş hırsızlarının gece saatlerinde geldiğini söyledi. Definecilerin de kemerin çevresinde derin çukurlar açtığını ifade eden Kaya, “Gece saat 2-3 sıralarında geliyorlar, bu taşları buradan söküyorlar. Ondan sonra buralarda kazı yapıyorlar. Bundan 2 sene önce kepçeyle geldiler iki yeri kazdılar. Bu yıkılıp gidecek yazıktır, günahtır. Bunu yapmak kolay mı? Bu başka bir ülkede olsa böyle olmaz.” ifadesini kullandı.

Edirnekapı, Karagümrük, Beyazıt ve Fatih gibi semtlerde Reşid Paşa Türbesi, Atik Ali Paşa Camii, Sultan Mahmud Türbesi, Ayasofya Camii ve Topkapı Sarayı’nın da bulunduğu toplam 37 noktaya su dağıtan tarihi kemer, halk arasında ‘Şirinkemer’ olarak da biliniyor. (DHA)