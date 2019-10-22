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Tarihi kitabeyi iş yetişsin diye delmişler!

Kapalıçarşı yönetimi, 559 yıllık çarşının Fesçiler Kapısı'nın üstünde bulunan kitabe matkapla delinmesiyle ilgili açıklama yaptı. Taşeron firmayı suçlayan yönetim, "İşi zamanında yetiştirmek için bizden onay almadan kameraları takmışlar" dedi.

15:53 -
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Tarihi kitabeyi iş yetişsin diye delmişler!

Fesçiler Kapısı'nın üzerinde yer alan “Çalışıp kazanan, Allah’ın sevgilisidir” yazılı kitabenin ortasına matkapla üç delik açılarak güvenlik kamerası monte edilmesi büyük tepkiye yol açtı.

“CEZAİ İŞLEM UYGULAYACAĞIZ”

Skandalla ilgili bir açıklama yapan Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, “Üzüntü içindeyiz” diyerek, şunları söyledi: Bu işi verdiğimiz taşeron firma, işi zamanında yetiştirmek maksadıyla güvenlik kameralarını onay almadan belli noktalara takmışlardır. Üzüntü içindeyiz. Bu olayı meydana getiren kişilerle ilgili cezai müeyyidenin başladığını belirtiriz.

İLGİLİ HABERTarihe matkaplı darbeTarihe matkaplı darbe

Osmanlı'nın celî talik ve celî sülüs hattının son büyük üstadı İsmail Hakkı Sami Efendi imzalı 1902 tarihli kitabeye monte edilen kamera gelen tepkiler üzerine sökülmüştü. (AA)

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