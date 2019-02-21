Tarihi mescit kentsel dönüşüm ile ibadete kapatıldı

Meram Belediyesi’nin başlattığı Şükran Mahallesi kentsel dönüşüm çalışmaları, Gürcü Hatun Sokak üzerinde yer alan Kürkçü Mescidi’nde ağır hasara neden oldu. Oluşan hasar nedeni ile mescit ibadete kapatıldı, imam bir başka camiye görevlendirildi.

Kürkçü Mescidi, Hacı Mahmut Marangoz'un himayesinde ve mahalle sakinlerinin yardımları ile inşa edildi. 1700'lü yıllardan itibaren o bölgede Kürkçü dükkânlarının yoğun olması nedeniyle; mescide Kürkçü Cami isminin verildiği öğrenildi. Şimdiki ismiyle Tellal Pazarı veya Bit Pazarı olarak bilinen bölge, o zamanki ismiyle de ‘İSBA' Bazarı ismiyle anılıyordu.



MEŞHUR HATTATIN TEK ESERİ BU MESCİTTE

Osmanlı tarihinde ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çok başarılı ve meşhur bir hattat olan Hattat Başaralı Zade Fevzi Efendi'nin Konya'daki tek eseri de bu mescitte bulunuyor. Hattatın, yaklaşık 100 yıllık olan bu eseri, Konya’da bulunan tek eseri olma özelliği de taşıyor.

“TARİHİMİZ SİLİNMESİN”

Kürkçü Mescidi'nin bakımsızlığa terk edilmesinden şikâyetçi olan mahalle sakinleri, “Mescit yıkılmak üzere. Kentsel dönüşüm çalışmasında mescidin yan tarafındaki bina yıkıldıktan sonra zeminde kayma oldu. Bu da mescit duvarında derin çatlaklara ve yan duvarının dökülmesine sebep oldu. Gerekli kurum ve kuruluşlara şikâyette bulunmamıza rağmen gelip ilgilenmediler. Tarihimiz silinmesin” şeklinde konuştular.

Edinilen bilgiye göre, mescidin tahrip olduğu ve bakım-onarım işlemleri için Konya İl Müftülüğü ile Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne başvuruların yapıldığı öğrenildi. Ancak henüz bir çalışmanın başlatılmadığı gözlendi.