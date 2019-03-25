Tarihi okul cayır cayır yandı! | Son dakika haberleri

Yangın saat 21.30 sıralarında Çal ilçesindeki Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait tarihi Gazi Paşa Mektebi’nde yaşandı. 1928 yıllında ilkokul olarak yapılan ve son 20 yıldır Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Halk Eğitim Merkezi olarak hizmet veren Gazi Paşa Mektebi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler binanın eski olması nedeniyle kısa sürede büyüyerek etrafa saçıldı. İki binayı saran ve gökyüzünü aydınlatan alevler kilometrelerce uzantan da görüldü. Çevrede toplanan vatandaşlar da yangını korkulu gözlerle izledi. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de 5 ayrı noktadan yangına müdahale etti. Alevlerin sardığı tarihi binadaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1.5 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Restore edildiği öğrenilen binanın yangında büyük çapta zarar gördüğü öğrenildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Murat Başlı, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını belirterek, “İhbar üzerine yangına 14 araç ve 36 personel ile müdahale ettik. Çeşitli noktalardan söndürme çalışmalarına başladık. Yaklaşık 1.5 saatte kontrol altına aldık ve soğutma çalışmalarına başladık. Maalesef tarihi bir mirasımız yangında büyük zarar gördü” dedi.

(DHA)