Tarihte kullanılan ilk emoji nedir?

Her akşam olduğu gibi bu akşam da Hadi 20.30’da takipçileriyle buluşacak. Bu akşamki ödül tam 50 bin lira. Hadi son zamanların en popüler bilgi yarışması. Yarışa katılmak isteyenler telefonlarına Hadi uygulamasını indirebilirler. İpucu sorusunun cevabını bilenler diğer yarışmacılardan bir adım öne geçmeyi başarıyor. İşte Hadi ipucu sorusu ve cevabı…

20 OCAK HADİ İPUCU SORUSU: TARİHTE KULLANILAN İLK EMOJİ NEDİR?

CEVAP: GÜLEN YÜZ EMOJİSİ

Scott Fahlman, 19 Eylül 1982’de ilk emojiyi buldu. Scott Fahlman, ilk emoji gülen yüzü ilk kez bir forum sitesinde kullanmıştı. Fahlman, emojinin hikayesini BBC’ye şöyle anlattı: “Ne kullanabiliriz diye klavyeye bakıyordum. Sonra düşündüm ki… Sadece bir çizgimiz var ve insanlar belki kafalarını yan çevirip her zaman parantez işaretiyle kullanılan iki nokta ve eksi işaretiyle güzel bir yüz kullanırlar. Nasıl bu kadar popüler olduğu konusunda hiçbir fikrim yoktu.

Gülenyüzler evrenseldir. Her kültürde ağzınızı bükersiniz ve gülümsersiniz. Orijinal gülenyüzle ilgili en güzel şey, onun gülümsemenin en saf özünü temsil etmesi. Beyaz ya da siyah biri değil ya da gülen bir Çinli de değil.

“Günümüzde binlerce emoji seçeneği bulunuyor. Ancak klayvedeki karakterlerinin yerini hiçbir şey tutmaz. Bence çoğu epey çirkin. Şahsen klavye karakterleri daha iyi. Belki de klavye karakterleriyle yapılanların keşfine yardım ettiğim için öyledir. ”

Fahlman’ın bu buluşu şöhret getirmedi ama dünyada milyarlarca insanın bu özelliği kullanmasına sebep oldu.