OGM 1146 sözleşmeli personel alıyor! Tarım ve Orman Bakanlığı başvuru ekranı açıldı!

Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr’de yayımlanan Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ilanında; Tarım ve Orman Bakanlığınca, istihdam edilmek üzere bin 146 personel alımı yapılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve başvuru tarihi…

TARIM BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI

ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

PERSONEL ALIMI POZİSYON VE PROGRAM ADLARI

BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Adaylar 12 Eylül – 23 Eylül tarihleri arasında http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile başvuru yapacak. Başvuru işlemleri 23.09.2019 gecesi saat 23:59'da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacak. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Adayların başvuru işleminden önce e-devlet şifresi edinmeleri gerekmektedir.

Her aday ilanda yer alan EK-2'de belirtilen pozisyonlar için sadece bir öğrenim programından başvuruda bulunabilecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI

1 – 2018 yılı KPSS (B) grubu olmak üzere KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

2 – Son müracaat tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak,

3 – Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olanlardan Destek Personeli (Şoför) pozisyonuna başvuranlar için;

– En az C sınıfı ehliyete sahip olmak,

4 – Avukat pozisyonuna başvuranlar için;

– Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

– Baro kayıt belgesine sahip olmak,