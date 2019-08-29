Tarım ve Orman Bakanlığı 4 bin 996 personel alacak! Başvuru tarihi belli oldu

Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr’de yayımlanan Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ilanında; Tarım ve Orman Bakanlığınca, istihdam edilmek üzere 4 bin 996 personel alımı yapılacak. Bakanlık tarafından alım yapılacak branşlar arasında ise mühendis, avukat, biolog, Laborant, tekniker, büro personeli, destek personeli ve orman muhafaza memur yer alıyor. En fazla personel 2700 kişi ile orman muhafaza memuru kadrosuna alınacak. Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve başvuru tarihi…

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI DETAYLARI

ORMAN MUHAFAZA MEMUR BAŞVURU ŞARTLARI

ORMAN MÜHENDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU

Genel müdürlükçe, ayrıca sözleşmeli personel pozisyonunda 2 bin 700 orman muhafaza memuru alımı da gerçekleştirilecek. Adayların 24 Eylül-7 Ekim arasında genel müdürlüğün internet sitesi üzerinden e-devlet şifreleriyle başvuru yapması gerekecek.

Öte yandan genel müdürlükçe, mühendis, avukat, tekniker, laborant, büro ve destek personeli (şoför) gibi pozisyonlarda görev yapmak üzere bin 146 sözleşmeli personel alınacak. Bu adaylar ise 12- 23 Eylül arasında başvuruda bulunacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

1 – 2018 yılı KPSS (B) grubu olmak üzere KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

2- Son müracaat tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak,

3- Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olanlardan Destek Personeli (Şoför) pozisyonuna başvuranlar için;

-En az C sınıfı ehliyete sahip olmak,

4- Avukat pozisyonuna başvuranlar için;

– Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

– Baro kayıt belgesine sahip olmak,