Tarkan’ın 2006 yılında çıkardığı İngilizce albümün adı nedir? (19 Mart Hadi ipucu sorusu)

Hadi ipucu sorusu yayınlandı. Müzik Gecesi bu akşam 20.30’da! Hadi’nin Instagram adresinden yayınladığı ipucu sorusu şöyle: “Bugün gerçekleşecek müzik gecemizle ilgili size bir ipucumuz var! 1990’ların başından itibaren Türk pop müziğindeki başarılarıyla hem Türkiye’de hem de Avrupa’da tanınan, Türk basını tarafından “Megastar” olarak adlandırılan şanatçımız hakkında olacak. Aacayipsin, Ölürüm Sana ve Karma gibi albümleri bulunan bu ünlü şarkıcının 2006 yılında çıkardığı albümündeki şarkılar ise İngilizceydi. Avrupa, Asya ve Güney Amerika’da da yayımlanan bu albümün ismini kimler hatırlıyor?”

TARKAN’IN İNGİLİZCE ALBÜMÜNÜN ADI NEDİR?

CEVAP: COME CLOSER

TARKAN KİMDİR?

Tarkan Tevetoğlu (d. 17 Ekim 1972), Türk şarkıcı ve şarkı yazarı. 1990’ların başından itibaren Türk pop müziğinde yakaladığı devamlı liste ve satış başarılarıyla hem Türkiye’de hem de Avrupa’da tanındı.

Tarkan, Batı Almanya’nın Renanya-Palatina eyaletindeki Alzey kasabasında doğup büyüdü. 1986’da ailesiyle beraber Türkiye’ye geldi ve müziğe çocukluk yıllarında başlayan ilgisi sonucunda, lise hayatına başladığı Karamürsel’de ilk müzik eğitimini almaya başladı. İlerleyen yıllarda İstanbul Plak şirketinin sahibi Mehmet Söğütoğlu ile tanışarak şirket ile bir albüm anlaşması imzaladı.

Tarkan, 1992’nin son aylarında ilk stüdyo albümü Yine Sensiz’i piyasaya sürdü ve albümdeki “Kıl Oldum” şarkısıyla çıkış yaptı. 1994’te yayımladığı ikinci stüdyo albümü Aacayipsin ve 1998’de yayımladığı üçüncü stüdyo albümü Ölürüm Sana ile ticari başarı yakaladı. Ölürüm Sana albümünden çıkan “Şımarık” single’ı, birçok ülkenin ulusal listesine giriş yaptı. 1998’de Universal Music Group ile anlaşma imzaladı.

1999’da piyasaya sürdüğü toplama albümü Tarkan, çeşitli ülkelerden platin ve altın sertifikalar kazandı. 2001’de yayımladığı dördüncü stüdyo albümü Karma’daki “Kuzu Kuzu, “Hüp” ve “Verme” şarkılarını kliplendirdi. İki yıl sonra çıkan Dudu albümüyle yeniden ticari başarı yakaladı, 2006’da Come Closer adlı ilk İngilizce albümüyle bazı Avrupa listelerine giriş yaptı.

“Bounce” ve “Start the Fire”, albümden çıkan single’lar oldu. Tarkan, bir yıl sonra, altıncı stüdyo albümü Metamorfoz’u yayımladı. Albümdeki şarkıların sözleri, Türk Dil Kurumu tarafından takdir edildi. 2010 yılında yedinci stüdyo albümü Adımı Kalbine Yaz dinleyiciyle buluştu ve Türkiye’de yılın en çok satan albümü oldu. 2016’da Tarkan, Türk Sanat Müziği albümü Ahde Vefa’yı piyasaya sürdü.

Müzikal projelerinin yanı sıra çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde de yer alan Tarkan, Türk basını tarafından “Megastar”, dünya basını tarafından “Popun Prensi” ve “Boğazın Prensi” olarak anılmaktadır. Bugüne kadar 15 milyonun üzerinde albüm satmıştır ve ödülleri arasında, on dört Kral Müzik Ödülü, altı Altın Kelebek Ödülü ile bir Dünya Müzik Ödülü bulunmaktadır.