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Tarlada başladı ormana sıçradı!

Antalya’nın Serik ilçesinde buğday tarlasında başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Karadan ve havadan müdahaleyle söndürülen yangında 5 dekar buğday tarlasıyla 15 dekar orman arazisi kül oldu.

21:40 -
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Serik'e bağlı Gebiz Mahallesi Müminler mevkisinde saat 16.00 sıralarında Kadir Can'a ait henüz hasat edilmemiş buğday tarlasında yangın çıktı.

Yangın kısa sürede yaklaşık 5 dekarlık buğday tarlasını kül ederken, alevler ormanlık alana da sıçradı. Orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopter havadan müdahalede bulunurken, 10 arazöz, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 3 itfaiye aracı ve 40 orman işçisi de karadan alevleri söndürmek için uğraştı.

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Yaklaşık 1.5 saat sonra kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları başlanan yangında 15 dekar çam ormanı da yandı.  DHA

Son güncelleme: android-time 21:58 28.05.2019
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