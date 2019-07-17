Tarlada sıcaktan bitkin düşen köpeğe ayakkabısıyla su içirdi

İlçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Çaylarbaşı kırsal Mahallesi’nde yaşayan Zahide Kutu, öğle sıcağında tarlasında çalıştığı sırada ay çiçeklerinin gölgesinde sıcak ve susuzluktan bitkin düşmüş bir köpeği fark etti.

Çevrede köpeğe su vereceği bir kap bulamayan Kutu, kendi içecekleri termostaki suyu ayağından çıkardığı plastik ayakkabısına dökerek köpeğe su verdi. Susuzluktan bitkin düşmüş olan köpek ayakkabıdaki suyu bitirdikten sonra yardımsever kadın tekrar ayakkabıya su takviye etti.

O anlar başka bir çalışan tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

ŞANLIURFA (İHA)