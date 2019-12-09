Tarlasında buldu 30 milyon dolar istedi

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Alibeyli Mahallesi'nde tarihi eser kaçakçılarına operasyon düzenlendi. Aynı bölgede SİT alanı ilan edilen bölgede tarihi kalıntıların bulunduğunu tespit eden 3 şüpheli boş arazide izinsiz kazı yaparak M.Ö. 200'lü yıllara ait olduğu düşünülen mozaik parçasını buldu. Mozaik parçasının fotoğraflarını ve görüntülerini çeken şüpheliler parçaları satmak için işe koyuldu.

2 bin 200 yıllık erken Roma dönemine ait olduğu düşünülen tarihi eseri satmak isteyenlere yönelik Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Halitpaşa Karakol ekipleri operasyon düzenledi. Mozaiği yurt dışındaki bir iş adamına 30 milyon dolara pazarlamaya çalışan 5 kişi gözaltına yakalandı. Mozaik kalıntılarının bulunduğu alan koruma altına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 5 zanlıdan M.Ö. (21), İ.Ö. (47) ve D.A.(55) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YABANCILARA SATACAKLARDI

Ayrıca ismi belirtilmeyen bir ihbarcı jandarmaya verdiği ifadesinde mozaiği İstanbul’da yabancı bir iş adamının 8 milyon dolara satın almak istediğini ancak tarla sahibi İ.Ö. ile kardeşi H.İ.Ö.’nün önerilen rakamı yeterli bulmayıp teklifi kabul etmediğini söyledi. Öte yandan ihbarcı zanlıların mozaiğin altında da daha değerli tarihi eserlerin olduğunu bildiklerinden fiyatı katlayarak alıcıdan yaklaşık 30 milyon dolar istediklerini öğrendiğini, eserin Gaziantep’te paha içilemeyen Çingene Kızı figürlü mozaikten daha güzel ve değerli olduğunu düşündüğü için tarihi eserlerin yerinde kalması için jandarmaya ihbarda bulunduğunu söylediği öğrenildi.