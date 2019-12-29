Tartışmalara neden olan görüntülerle ilgili EGM’den açıklama

Sosyal medyada bir polis akademisinde çekilen görüntüler büyük bir tartışma başlattı. Akademi öğrencilerine ‘intikam yemini’ ettirilen görüntülerle ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), açıklamada bulundu.

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“GEREKLİ İŞLEM YAPILDI”

Görüntülerin iki yıl önce çekildiği belirtilen açıklamada, “Videonun ilk kez 24 Mart 2017 tarihinde sosyal medyada paylaşıldığı ve söz konusu görüntülerin Mart 2017 tarihinde bir polis okulumuzda çekildiği tespit edilmiştir. Konuyla ilgili olarak ilk tespit hitamı Bakanlık Makamının tasarrufları ile gerekli işlemler yapılmış ve idari tedbirler alınmıştır” denildi.