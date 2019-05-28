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Tartıştığı ağabeyini kalbinden bıçakladı

İstanbul Sarıyer'de servis şoförlüğü yaptığı öğrenilen şahıs, tartıştığı ağabeyini kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Polisi arayan zanlı, abisini öldürüğünü anlatarak teslim oldu.

10:20 -
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Olay, Yeniköy Mahallesi Nuri Paşa Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre aynı evde yaşayan Murat K. (55) ve Ali K., sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine servis şoförlüğü yaptığı öğrenilen Ali K., ağabeyini kalbinden bıçakladı. Polis ekiplerini arayan zanlı, ağabeyini öldürdüğünü söyleyerek ihbarda bulundu. Olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri zanlı Ali K.’yi gözaltına alırken, sağlık ekiplerinin incelemesinde Murat K.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cesedin incelenmesi için olay yerine Cumhuriyet Savcısı bekleniyor.
İSTANBUL (İHA)

Son güncelleme: android-time 10:36 28.05.2019
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