Tartıştığı anne ve babasını av tüfeğiyle öldürdü!

Olay, Güzeloluk Mahallesi´nde meydana geldi. Ali A., henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı annesi Menekşe ve babası Murat A. ile tartıştı. Kavgaya dönen tartışmada ailesinin evindeki av tüfeğini alan Ali A., annesi Menekşe’yi ardından da babası Murat A.’ya ateş açtı. Kanlar içinde yerde kalan karı-koca olay yerinde hayatını kaybetti.
İNTİHARA KALKIŞTI
Cinayetin ardından Akdeniz Mahallesi’ndeki kendi evine giden Ali A., aynı tüfekle intihar etmeye çalışırken jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. DHA
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