Tartıştığı erkek arkadaşını bıçaklayıp, rehin aldı!

Olay, dün akşam şahısların bulunduğu apartmanın 4’üncü katındaki dairede meydana geldi. Apartman sakinleri, B.E.’nin evinden gelen sesler üzerine, polisi aradı. B.E.’nin kapıyı açmaması üzerine polis itfaiyeden yardım istedi. Polis, açık olan balkon kapısından eve girdi. B.E.’yi omuzundan bıçakladığı Arif B.’yi elindeki bıçakla rehin aldığını gördü. Bir süre B.E.’yi ikna etmeye çalışan polis, sonuç alamayınca öğretmeni biber gazı sıkarak, etkisiz hale getirdi. Kurtarılan A. B., ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen B.E., gazetecilere, ”Ben bıçaklamadım. O bana bıçak çekti. Yalan söylüyor. O evime zorla girdi. Gerçekten inanın bana” dedi.

Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu ileri sürülen B.E., tedavi için Konya’ya gönderildi. Soruşturma sürüyor.

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)