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Tartıştığı eşini oğlunun gözü önünde bıçakladı

Adana’nın Kozan ilçesinde bir kişi tartıştığı eşini çocuğunun gözleri önünde bıçakla yaraladı.

19:33 -
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Edinilen bilgiye göre olay, Varsaklar Mahallesi Sırkıntı Caddesi üzerinde meydana geldi. Süleyman D. (34) henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Nurgül D. (23) ile evlerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre, Süleyman D. eline aldığı bıçakla eşi Nurgül D.'yi 10 yaşındaki oğlunun gözü önünde iki yerinden bıçaklayarak evden uzaklaştı. Olay yerine gelen polis ve sağlık görevlileri, kanlar içinde yerde yatan Nurgül D.’yi hastaneye kaldırırken, Süleyman D.’nin ise ikametinde olmadığı fark edildi.

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE SEBEBİ BİLİNMEYEN BİR ŞEKİLDE EŞİ İLE TARTIŞAN KOCA KÜÇÜK OĞLUNUN YANINDA EŞİNİ İKİ YERİNDEN BIÇAKLADI. GENÇ KADIN OLAYDAN YARALI KURTULURKEN OLAY YERİNDEN UZAKLAŞAN KOCA İSE POLİS EKİPLERİNİN TAKİBİ SONUCU YAKALANDI. FOTOĞRAFLAR:İHA

Polis ekipleri yaptığı araştırma neticesinde olayın zanlısı Süleyman D.’yi yakaladı. Bu arada olaya tanık olan ve ismi öğrenilemeyen ailenin küçük oğlu da polis ekipleri tarafından korumaya alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenilirken, eşi tarafından bıçaklanan Nurgül D.’nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

İHA

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Son güncelleme: android-time 19:39 03.03.2019
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