Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Tartıştığı kardeşini öldürdü, yengesini yaraladı!

Kütahya'da Dumlupınar ilçesine bağlı Büyükaslıhanlar köyünde Mehmet Yüksel (73) tartıştığı kardeşi Hakkı Yüksel'i (66) bıçakla öldürdü, yengesi Rukiye Yüksel'i (60) ise yaraladı.

00:14 -
Haberler Gündem
Tartıştığı kardeşini öldürdü, yengesini yaraladı!

Olay, Dumlupınar ilçesi Büyükaslıhalar köyünde meydana geldi. Mehmet Yüksel, tartıştığı kardeşi Hakkı Yüksel’i ve yengesi Rukiye Yüksel’i bıçakladı. Hakkı Yüksel olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan eşi Rukiye Yüksel, Altıntaş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İLGİLİ HABERSon dakika... Korkunç cinayet: Sapık adam kız arkadaşını havuçla öldürdüSon dakika... Korkunç cinayet: Sapık adam kız arkadaşını havuçla öldürdü

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekibi, şüpheli Mehmet Yüksel’i suç aleti ile birlikte gözaltına alarak karakola götürdü.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Yüksek, çıkarıldığı Altıntaş Adliyesi´nde tutuklanarak Kütahya E Tipi Cezaevi konuldu.  DHA

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more