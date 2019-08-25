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Tartıştığı kocasını öldürdü!

Güngören'de meydana gelen olayda adının Hülya Ö.  olduğu öğrenilen bir kadın, kocasını bıçaklayarak öldürdü. 

20:21 -
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Tartıştığı kocasını öldürdü!

Olay, saat 19.15 sıralarından Maraşal Fevzi Çakmak Mahallesi Mızrak Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı Hülya Ö., kocası kadir Ö.’yü bıçaklayarak öldürdü. Kadın Polis tarafından gözaltına alındı.

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Emniyetteki işlemleri süren Hülya Ö.’nün, yaklaşık bir yıldır evli olduğu eşiyle şiddetli geçimsizlik yaşadığını, dün geceden itibaren birlikte alkol aldıktan sonra tartıştıklarını, bugün de tartışmanın devam ettiğini, eşinin kendisine şiddet uygulaması üzerine bıçakladığını söylediği öğrenildi. DHA

Son güncelleme: android-time 20:40 25.08.2019
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