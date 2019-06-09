Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Tartıştığı yeğenine dehşeti yaşattı!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Mehmet Emin Ç. (55), tarlada tartıştığı yeğeni Kerim Ç.'yi (35) av tüfeğiyle vurarak, yaraladı.

19:21 -
Haberler Gündem
Tartıştığı yeğenine dehşeti yaşattı!

Olay, İnegöl’e bağlı Çiftlik Mahallesi’nde meydana geldi. Kerim Ç., motosikletiyle tarlada bulunan amcası Mehmet Emin Ç.’nin yanına gitti. Amca ile yeğen arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

İLGİLİ HABERBursa'da maganda dehşetiBursa'da maganda dehşeti

 

Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Mehmet Emin Ç., av tüfeğiyle yeğenine ateş etti. Mehmet Emin Ç., olay yerinden kaçarken, bacaklarından vurulan Kerim Ç. yaralandı. Tarlada çalışan işçiler, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi Kerim Ç.’yi ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Jandarma ekipleri, Mehmet Emin Ç.’yi yakalamak için çalışma başlattı.  DHA

Son güncelleme: android-time 19:27 09.06.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more