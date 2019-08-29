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Taş ocağı için 2 bin 159 ağaç kesildi

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde yer alan Babaköy’de Kuzey Marmara Otoyolu için taş ocağı çalışması başlatıldı.Çalışmalar kapsamında bölgede toplam 2 bin 159 ağaç kesildiği öğrenildi.Köylülerin ve çevrecilerin karşı çıkmasına rağmen kesilen ağaçlar sonrasında kaydedilen görüntüler doğa tahribatının boyutunu gözler önüne serdi.

Uğur ENÇ / Kocaeli
12:53 -
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Taş ocağı için 2 bin 159 ağaç kesildi

Kandıra Babaköy'de Kuzey Marmara Otoyolu'na taş ocağı açılması için çalışma başlatıldı. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy taş ocağı için bölgede 2 bin 159 ağaç kesileceğini açıklamıştı. Söz konusu kesim köylülerin ve çevrecilerin mücadelesine rağmen tamamlandı. Çevreciler, bölgenin tarıma elverişli olması nedeniyle taş ocağına karşı çıkmışlardı.

TARİHİ MEZARLAR BULUNDU

Taşocağı açılmadan önce bölgeye çok yakın bir yerde, Roma Dönemi'ne ait yaklaşık 2 bin yıllık taş oyması mezarlar olduğu ortaya çıkmıştı. Mezarların ortaya çıkması sonrası İl Koruma Kurulu bölgede bir inceleme yapmış, mezarların bulunduğu bölge 1. derece SİT alanı ilan edilmişti. Taş ocağı çalışması nedeniyle kesilen ağaçlardan sonra kaydedilen görüntüler, doğaya verilen zararın boyutunu gözler önüne serdi.

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