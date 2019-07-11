Tasarrufun fotoğrafı çekildi: 9 müdür 9 makam aracı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın birçok kez dile getirdiği “Tasarruf ve lüksten kaçının” açıklamalarına rağmen belediyelerde yaşanan lüks yaşam her geçen gün ortaya çıkmaya devam ediyor. Son örnek ise Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşandı.

ARAÇLAR İSTANBUL PLAKALI

Ordu Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan 9 daire müdürü iştişare toplantısı yapmak üzere Ünye Belediyesine gitti. Aynı belediyede görev yapan müdürlerinin toplantıya ayrı ayrı lüks araçlarla gitmeleri tepki çekti. Araçların tamamının İstanbul’dan kiralandığı ve seri plakalı olmaları ise dikkatlerden kaçmadı.

BU NASIL TASARRUF?

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, görevi devraldıktan sonra tasarruf tedbirleri uygulanacağını söylemiş ve makama ait lüks araçları kaldırmıştı. Daha sonra Ramazan ayında kurulan iftar çadırlarını, belediyede misafirlere ikram edilen çerezleri bile kaldırmış, kendisinde, başkan vekilinde, genel sekreterde, özel kalem müdüründe ve daire başkanlarına verilmesi planlanan son model telefonların alımını da iptal etmişti.