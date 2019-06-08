Tatil biterken havaya dikkat! Aniden değişecek… | Son dakika hava durumu tahminleri

Bayram tatili biterken tatilini uzatan vatandaşlar, bugün ve yarın dönüş yoluna düşecek. Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji tarafından yayınlandı, günlerdir güneşli giden hava yarından itibaren değişecek ve yağmurlu hava dalgası etkili olacak.

TÜM YURDU SAĞANAK SARACAK

Meteoroloji tarafından yayınlanan tahmin haritasına göre yarından itibaren adım adım tüm yurt sağanak yağışların etkisi altına girecek ve hafta ortasına kadar yağışlar sürecek.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Sivas, Tokat, Kars, Ardahan, Van'ın kuzey ve doğusu, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Erzurum'un kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.