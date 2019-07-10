Tatil cennetinde önce yangın sonra deprem!

Muğla’da da orman yangını yürekleri ağızlara getirdi. Dalaman’ın Karaağaç Mahallesi’nin Kötürüm Mevkii’ndeki kızılçam ağaçları bulunan ormanlık bölgede, bugün saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü 8 helikopter, 32 arazöz, 2 dozer ve çok sayıda orman işçisi ile havadan ve karadan söndürme çalışmalarına başladı.

EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Karacaağaç Mahallesi’nde başlayan yangın komşu Kayadibi ve Taşlıca mahallelerine de sıçradı. Alevler, Kayadibi Mahallesi sınırları içiresindeki 2 eve zarar verdi. Jandarma ve Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan anonslar ile alevlerin tehdit ettiği Kayadibi ve Taşlıca mahallelerindeki evler boşaltıldı. Köylüler, taşıyabildikleri eşyalarını traktörlerine ve kamyonetlerine yükleyerek uzaklaştırdı. Bazı köylüler de ahır ve ağıllarındaki hayvanlarını daha güvenli bir bölgeye götürürken yangın Göcek’e kadar uzandı.

BARINAKTAKİ HAYVANLAR İÇİN SEFERBER OLUNDU

Göcek Doğa ve Hayvan Dostları Derneği’ne ait hayvan barınağındaki 250 kedi ve köpek de alevlerin bölgeye ulaşma ihtimaline karşı tedbir amacıyla tahliye edildi. Bölgede yerleşik yaşayan yabancı uyruklular da barınaktaki hayvanların nakledilmesi için seferber oldu. Hayvanseverler tarafından kafeslere konulan kedi ve köpekler, güvenli bölgeye götürülmek üzere barınaktan tahliye edildi. Barınak görevlisi Sina Karadağ, “Alevler bulunduğumuz yere doğru yaklaşıyor. Bu hayvanları kurtarmamız gerekiyor. Gelen herkes yardımcı oluyor. 250 hayvan bulunuyor. Hasta olanları öncelikli olarak gönderiyoruz. Sağlıklı olanları yangından kaçsınlar diye bırakacağız” dedi.

HELİKOPTERLER BÖLGEDEN AYRILDI

Rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük çekilen yangına gündüz 2’si yönetim, 13’ü de su atan olmak üzere toplam 15 helikopter, 74 arazöz, 6 dozer, 350 personel ile müdahale edildi. Havanın kararmasıyla birlikte helikoterlerin çalışmasına son verildi. Söndürme çalışmaları karadan devam ederken, köylüler de su tankerleri, ev ve tarlalarındaki çeşmelerden hortumlarla su sıkarak çalışmalara destek veriyor. Muğla genelinin yanı sıra İzmir, Aydın ve Antalya Orman Bölge Müdürlüğünden takviye ekipler istenen yangın, 250 hektardan fazla alanda etkisini sürdürüyor.

DEPREM DE OLDU

AFAD’dan yapılan açıklamaya göre Muğla’nın Fethiye ilçesinde saat 21.58’de 3,7 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem çevre ilçelerden de hissedildi. AJANSLAR