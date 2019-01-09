Tatil köyüne uyuşturucu baskını!

İzmir'in Aliağa ilçesindeki tatil köyüne düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, yaklaşık 400 kilogram sentetik uyuşturucu skunk ele geçirildi, 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin, Hakkari'nin Çukurca İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı B.Ö. olduğu belirtildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu madde kaçakçılığı soruşturması kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah saatlerinde Aliağa’daki tatil köyüne operasyon düzenledi. Operasyonda yaklaşık 400 kilogram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili Adem Ç., Mehmet Ç., Tuncay K., Süleyman Ç., Mehmet Fatih Ç., Çukurca İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı B.Ö., Suriye uyruklu Abdulkerim M., Hasan A., Abdulkerim El M. ve yabancı uyruklu İlham B. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 10 kişi, Yeşilyurt semtindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülürken, şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramaların devam ettiği bildirildi. Soruşturma kapsamında bir firarinin de arandığı öğrenildi.

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Öte yandan, Aliağa ilçesindeki tatil köyüne düzenlenen ve Çukurca İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı B.Ö.’nün de aralarında bulunduğu 11 kişinin gözaltına alındığı olayda, şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 5 uzun namlulu otomatik silah, silahlara ait 10 şarjör, 1 45 kalibrelik tabanca, tabancaya ait 2 şarjör, 2 adet pompalı tüfek, 58 pompalı tüfeğe ait fişek ve 100 tabanca mermisi ele geçirildi. Soruşturma kapsamında aranan bir firarinin de yakalandığı öğrenildi. Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 11’e yükseldi. DHA