Tatilin son gününde, TEM yolu Kocaeli geçişi İstanbul yönünde yoğunluk

Bayram tatilini İstanbul dışında geçirenlerin dönüşü sürerken, TEM yolu Kocaeli geçişi İstanbul yönündeki akıcı trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yolun 2 şeride düştüğü Alikahya mevkisi ile İzmit batı gişeleri arasında yoğunluk arttı. İzmit batı gişelerinden sonra ise sürücüler, İstanbul’a kadar yoğunlukla karşılaşmadan ilerledi.

10 BİN ARAÇ GERÇEKLEŞTİ

İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmesi’nin (İDO) Topçular-Eskihisar arasındaki sefer sayısını 16’dan 18’e çıkarmasıyla iskele meydanına giren araçlar uzun süre beklemeden feribotlara girerek yola çıkabiliyor. İDO Bölge Sorumlusu Aşkın Lermi, yaptığı açıklamada, bugün hat üzerinde karşılıklı 10 bin aracın geçişinin gerçekleştirildiğini söyledi.

Tatil süresince 135 bin aracın şu anda kadar geçiş yaptığını belirten Lermi, “9 günlük bayram tatili süresince karşılıklı geçiş yapan araç sayısının toplam 145 bin olmasını bekliyoruz. Feribotlar doldur-boşalt sistemiyle çalışıyor. Topçular terminaline gelen araçlar beklemeden feribotlara alınıyor. Tam kapasite doluluğa ulaşan feribotlar iskelede beklemeden sefer yapıyor. 18 feribotla seferler gerçekleştiriliyor.” dedi. (AJANSLAR)