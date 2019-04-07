Tatlı Patates ismiyle de bilinen 8 delikli flüt hangisidir? (7 Nisan Eleq ipucu sorusu)

Eleq ipucu sorusunun yanıtı geldi! Her gün Instagram hesabından gelen ipucu sorusu için şöyle bir açıklama yapıldı: “Mutlu pazarlar herkese. Müzik meraklıları burada mı? İtalya’dan dünyaya yayılan 19.yy’da, Tatlı Patates ismiyle de bilinen 8 delikli flüt hangisidir?” İşte 7 Nisan Eleq ipucu sorusunun yanıtı…

TATLI PATATES İSMİYLE BİLİNEN 8 DELİKLİ FLÜT HANGİSİDİR?

CEVAP: OKARİNA

OKARİNA NEDİR?

Okarina, seramik flüt çeşididir. Okarinalar, Orta ve Uzak Doğu, Orta ve Güney Amerika’da kullanılmaktadır. Dünyanın birçok yerinde geliştirilip, esas olarak halk müziği enstrümanı olarak kullanılmaktadır. Solo çalınabildikleri gibi başka müzik aletleriyle birlikte de çalınabilir. Okarina tamamen kuşların sesleri taklit edilerek geliştirilmiş bir müzik aletidir. Azerbaycan’da çok eski örnekleri bulunmuştur.