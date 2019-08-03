Tavuk kümesinde akılalmaz ölüm!

Olay, akşam saatlerinde Akyazı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, dayısına ait tavuk kümesindeki ampulü değiştirmek isteyen Ruhi Altay, akıma kapıldı.

İhbar üzenine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Altay, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Ruhi Altay, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayı duyan gencin yakınları hastaneye gelerek sinir krizi geçirdi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA