TBMM Başkanı Mustafa Şentop oyunu kullandı

Okulda, “3174” numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girerek sandık görevlileri ile selamlaşan Şentop, eşi ve kızının ardından “Hayırlı olsun” diyerek zarfı sandığa attı. Oy kullanma işleminin ardından açıklama yapan Şentop, Yüksek Seçim Kurulu’nun verdiği kararla İstanbul’da Büyüküşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin bugün yenilendiğini belirterek, “Sükunet içerisinde seçimlerin bugün yapılacağını görüyoruz hep beraber. Katılım iyi gözüküyor. Ben İstanbulumuz için, Türkiyemiz için, milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum.” dedi. İstanbul’da 31 Mart’ta seçime katılım oranının, Türkiye genelindeki orana göre düşük olduğunu ifade eden Şentop, “Herhalde Türkiye ortalamasını, 31 Mart’taki ortalamasını bugün aşacaktır diye ümit ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

(AA)

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