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TBMM Başkanlığı için AKP’den sürpriz aday

TBMM Başkanlığı adaylık başvuruları sona erdi ve yeni başkan için vekiller bugün oy kullanacak. TBMM Genel Kurulunda yapılacak Meclis Başkanıseçiminde AKP Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop,  AKP İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü ve İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz yarışacak. AKP'li Şentop'un seçilmesine kesin gözüyle bakılırken yine aynı partiden Nevzat Şatıroğlu'nun aday olması büyük bir sürpriz oldu

11:30 -
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TBMM Başkanlığı için AKP’den sürpriz aday

Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için görevinden istifa etmesi ve istifa dilekçesinin 19 Şubat Salı günü TBMM Genel Kurulunda okunmasının ardından başlayan Meclis Başkanlığı adaylığı başvuru süresi dün gece saat 24.00 itibariyle bitti.

Meclis Başkanlığı için AKP Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz’in yanı sıra AKP İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu da dün yaptığı başvuruyla aday oldu.

TBMM Başkanı seçimi Meclis Genel Kurulunda bugün yapılacak. Gizli oyla yapılacak seçimde, birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu, yani 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye Başkan seçilecek.

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