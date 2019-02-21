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TBMM teknoloji bağımlılığını araştıracak!

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) teknoloji bağımlılığının araştırılması amacıyla komisyon kuruldu. 12 üyeden oluşacak komisyonun çalışma süresi üç ay olacak.

19:21 -
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TBMM teknoloji bağımlılığını araştıracak!

TBMM Genel Kurulu’nda, teknoloji bağımlılığı ile ilgili AKP, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP’nin ayrı ayrı verdiği önergeler birleştirilerek görüşüldü.

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Genel Kurul’da görüşülerek kabul edilen önergeyle, bilişim teknolojileri bağımlılığının etkilerinin incelenerek olası zararlarının bertaraf edilmesi ve bu teknolojilerin kontrollü kullanımının sağlanması için yapılması gerekenlerin saptanması amacıyla; Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.

Meclis araştırmasını yapacak komisyon 12 üyeden oluşacak. Çalışma süresi üç ay olan Komisyon, gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek.  DHA

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