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TBMM’de ’15 Temmuz’ özel oturumu

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde anma töreni başladı. Meclis Başkanı Mustafa Şentop konuşuyor.

14:06 -
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Son güncelleme: android-time 14:09 15.07.2019
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