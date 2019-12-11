TBMM’de kavga çıkaran sözler: ‘Eşek gibi anırıyorsunuz’

TBMM Genel Kurulu'nda Hazine ve Maliye, Adalet ve Milli Savunma Bakanlıkları bütçeleri görüşülüyor. CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Adalet Bakanlığı ve politikaları hakkında konuşma yaptı.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan CHP söylemini eleştirdiği sırada, AKP Kars milletvekili Yunus Kılıç'ın, CHP sıralarına dönerek ‘Eşek gibi anırıyorsunuz' sözlerini sarf ettiği iddia edildi.

Bunun üzerine CHP milletvekilleri yerlerinden kalktı. AKP milletvekillerini yerlerinden kalkmaları üzerine, milletvekilleri arasında tartışma çıktı. Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç oturuma ara verdi. (İHA)