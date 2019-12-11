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TBMM’de kavga çıkaran sözler: ‘Eşek gibi anırıyorsunuz’

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) bütçe görüşmeleri sırasında milletvekilleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın fiziksel müdahaleye dönüşmesiyle birlikte oturuma ara verildi.

14:03 -
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TBMM’de kavga çıkaran sözler: ‘Eşek gibi anırıyorsunuz’

TBMM Genel Kurulu'nda Hazine ve Maliye, Adalet ve Milli Savunma Bakanlıkları bütçeleri görüşülüyor. CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Adalet Bakanlığı ve politikaları hakkında konuşma yaptı.

FOTO: Zekeriya Albayrak / SÖZCÜ

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan CHP söylemini eleştirdiği sırada, AKP Kars milletvekili Yunus Kılıç'ın, CHP sıralarına dönerek ‘Eşek gibi anırıyorsunuz' sözlerini sarf ettiği iddia edildi.

Kavganın ardından TBMM’deki oturuma ara verildi. Foto: İHA

Bunun üzerine CHP milletvekilleri yerlerinden kalktı. AKP milletvekillerini yerlerinden kalkmaları üzerine, milletvekilleri arasında tartışma çıktı. Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç oturuma ara verdi. (İHA)

Adalet Bakanlığı AKP aydın Bülent Turan CHP Kars kavga Süreyya Sadi Bilgiç TBMM Türkiye Yunus
Son güncelleme: 14:18 11.12.2019
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