TBMM’de ‘Vefasız Ajanda’

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Cumhuriyet’in 100. yılı için '100 Yıllık Vefa, Yüzyıllık Farkındalık' ajandası hazırlattı. İlk başta, Cumhuriyet’in 100 yıllık tarihini kapsaması beklenen ajandada sadece AKP’li milletvekillerine yer verildiği görüldü. Ajandada ayrıca, AKP'li vekillerin doğum günleri de ayrıntılı biçimde yer aldığı görülürken, Meclis'teki diğer partilerin mensuplarına yer verilmedi.

‘ÖZGÜN BİR FARKINDALIĞA İMZA ATMAK İSTEDİK’

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün desteklediği projeye, Bursa ve Balıkesir Büyükşehir Belediyeleri de katkı sağladı. Selim Yağcı, yeni yıl nedeniyle hazırlattığı özel ajandayı Meclis'te dağıttı. AKP Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, hazırlanan ajanda için ‘'Bilecik görüşmelerinin 99. yıl dönümü olan 5 Aralık 2019’dan başlayıp, 100. yılı olan 5 Aralık 2020’de biten, ‘Yüzyıllık Vefa Ajandası’ ile özgün bir farkındalığa imza atmak istedik.” dedi.