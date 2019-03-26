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Tedavi gören jandarma uzman onbaşı şehit oldu

Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde 20 Mart'ta, PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralanan Sözleşmeli Jandarma Uzman Onbaşı Ramazan Teymur (29), tedavisinin sürdüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) şehit oldu.

12:24 -
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Tedavi gören jandarma uzman onbaşı şehit oldu

Silopi ilçesinin Cudi Dağı bölgesinde terör örgütü PKK’ya yönelik 20 Mart günü düzenlenen ‘Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi’ operasyonu sırasında, teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etmesi sonucu Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı şehit oldu, Sözleşmeli Jandarma Uzman Onbaşı Ramazan Teymur ise yaralandı. Helikopterle Şırnak’a, buradan da GATA’ya sevk edilen Teymur, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Bekar olan Ramazan Teymur’un cenazesi, Ankara’dan getirilerek memleketi Şırnak’ın Kasrik beldesinde düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

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Son güncelleme: android-time 13:59 26.03.2019
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