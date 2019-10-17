Tedaviye burada devam edecekler

Türkiye’nin en büyük sağlık kuruluşlarından biri olan Avcılar’daki İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi’nde yapılan incelemelerde kolon ve kirişlerdeki demirlerde korozyon ve burulma tespit edilmişti.

Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Güven Kaşıkçı, kapatılan hastanenin 22 Ekim Salı gününden itibaren konteynerlerde yeniden hizmet vereceklerini açıkladı. 26 Eylül’deki 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından fakültenin yanı sıra hastanenin de zarar gördüğünü, merkez binanın kullanıma kapatıldığını hatırlatan Prof. Kaşıkçı, şunları söyledi:



HİZMETE ARA VEREMEYİZ: Eğitime 20 gün eğitime ara verildi. Hastane binasının durumu incelenecek ve kesin karar verilecek. Yıkılacak veya yerinde kalacak. Rektörümüz Prof. Nuri Aydın’ın temaslarıyla Kızılay’dan acil konteynerler getirildi. Bu konteynerlerle en azından hızlı biçimde polikliniklerimizi çalıştırmak istiyoruz. Burası yılda yaklaşık 60 bin hasta hayvana bakılan fakülte hastanesi. Dolayısıyla biz bu hizmete ara veremeyiz. Bir an önce başlamak istiyoruz. Önce konteynerlerde poliklinik hizmetlerine başlayacağız. Daha sonra bu konteynerleri daha modern hale çevirip, en azından bu binaların durumu netleşinceye kadar buralarda eğitimimize tedavilerimize devam edeceğiz.

YILDA 60 BİN HAYVANI TEDAVİ EDİYORUZ: Rektörlüğümüz de bizim gibi seferber olmuş durumda. Ciddi bir fakülteyiz, ciddi bir eğitim veriyoruz. Çok sayıda hasta hayvanı tedavi ediyoruz. Bunlara ara vermememiz lazım. O nedenle hummalı bir çalışma yapılıyor. Hocalarımız da ne zaman hizmete başlayacağımızı soruyor. Binaların yıkılması ile ilgili net bir karar olmaması da herkesi olumsuz yönde etkiliyor. Bin 200 dolayında öğrencimiz var. Fakültemizin teorik derslerinin tamamı yine orada verilecek. Burada sadece uygulamalar yapılacak. Büyükçekmece’de bize ayrılan ik blokta laboratuvarlarımız hazır. 22 Ekim’de eğitime başlayacağız. İlk aşamada ameliyat olmayacak. (DHA)