Tehlikeli gerginlik! AKP’liler, Saadet Partisi konvoyunun önünü traktörle kesti | Son dakika

31 Mart yerel seçimlerine 21 gün kala partililer arasındaki seçim heyecanı da alevlendi. 31 Mart'ta Konya Cihanbeyli'nde seçimin AKP adayı ve mevcut belediye başkanı Mehmet Kale ile Cihanbeyli belediye başkan yardımcılığından istifa ederek Saadet Partisi'nden aday olan Mehmet Satılmış'ın arasında geçmesi bekleniyor. Aynı cadde üzerine seçim plaftormu kuran iki parti, geçtiğimiz günlerde aynı gün aynı saatlerde gece buluşması düzenlemek isteyince partililer arasında arbede yaşandı.

SAADET KONVOYUNUN ÖNÜNÜ TRAKTÖRLE KESTİLER

Düzenledikleri konvoy ile Saadet Partisi seçim bürosunun önünden AKP seçim bürosuna geçen partililer, seçim bürosuna gitmekte olan Saadet konvoyunun önünü traktörle kestiler. Polis arabasından yapılan anonsta, traktöre daha önce bu alana girmemesi uyarısı yapıldığı belirtilirken, bazı AKP'lilerin de partilileri sakinleştirmeye çalışarak yolu açmak için uğraştıkları görüldü.

“O BİZDEN VURMAYIN… VURUN BİZDEN DEĞİL”

Bir süre sonra açılan yoldan geçmekte olan bazı araçları “O bizden, vurmayın” diye bırakan partililer daha sonra diğer araçları yumruklamaya devam ettiler. Her iki parti temsilcilerinden birçok kimsenin yakın akraba ilişkilerinin olduğu Cihanbeyli'de, yaşanan arbedenin ardından yaralanan olmazken 3 araçta maddi hasar meydana geldi.