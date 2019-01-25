Tek tip askerlikte son durum ne? Askerlik süresi düşecek mi? Merak edilenler…

Tek tip askerlik geliyor mu soruları sorulurken bunun yanında farklı iddialar da ortaya atılıyor. Bir süredir Milli Savunma Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı yeni askerlik sistemi hakkında bazı kulis bilgileri gündeme geldi. Askerlik görevini yerine getirmek isteyen vatandaşlar için aylık 600 lira gibi bir ücretin verilebileceği iddialar arasında yer alırken, aile desteği verilebileceği de konuşulan bir diğer konu oldu. İşte tek tip askerlik hakkında merak edilenler…

YENİ ASKERLİK SİSTEMİNDE SONA GELİNDİ

Bedelli askerlik kapsamında 4 Ocak 2019 tarihi itibarıyla 635 bin 582 kişinin müracaat işleminin tamamlandığını aktaran Aktop, 98 bin 630 kişinin temel eğitimlerinin sona erdiği bilgisini verdi. Aktop, en çok merak edilen konulardan birisi olarak Yeni Askerlik Sistemi ile ilgili olarak da çalışmaların sona yaklaştığını söyledi. Aktop, şöyle dedi:

“Bu kapsamda, bütün bakanlık ve kurumlarla yakın işbirliği içinde yaptığımız çalışmayla her seferinde gündeme gelen ‘bedelli', ‘dövizli askerlik' gibi tartışmaların önüne geçmeyi hedefliyoruz. Diğer bir maksadımız da öngörülebilir bir sistem kurarak herkesin yaşamıyla ilgili plan ve programını buna göre yapabileceği bir çalışmayı hayata geçirmek. Gençlerimizin herhangi bir şekilde askerlikten dolayı mesleklerini geliştirmelerine zarar vermemek için gayret gösteriyoruz. Çeşitli talepler, isteklerin yanı sıra belirli ihtiyaçları da göz önünde tutuyoruz. Ancak diğer taraftan askerlik de milli bir görevdir. Yeri geldiğinde, ihtiyaç duyulduğunda Silahlı Kuvvetlerin görevlerinin icrası, ülkemiz ve milletimizin savunulması bakımından yükümlü askerlere de ihtiyacımız var. Bu çerçevede, yeni sistemdeki en önemli ilkelerden birini yükümlülerle uzman askerler arasında sağlıklı bir dengenin kurulması oluşturuyor. Silahlı Kuvvetlerinin tamamının uzmanlardan oluşturulmasının tarihimiz ve kültürümüze uygun olmadığını görüyoruz. Bunun yerine hem yükümlülerin hem uzmanların görev yaptığı bir silahlı kuvvetlerin çok daha etkili ve caydırıcı olacağını değerlendiriyoruz. Önümüzdeki günlerde yeni askerlik sistemine yönelik çalışmamızı tamamlayıp Sayın Cumhurbaşkanımızın onayına sunacağız. Onaya müteakip, kesinleşecek yeni sistemi de kamuoyuyla paylaşacağız.”

ASKERLİK SÜRESİ DEĞİŞECEK Mİ?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın askerlik süresinin kısalacağı yönündeki açıklamasının ardından milyonların gözü yapılacak yeni düzenlemeye çevrildi. Ancak sistemin ne zaman uygulamaya geçeceği henüz netleşmedi. Akar geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ise, “Çalışıyoruz. Herhangi bir şekilde geçici bir konu olmayacak. Eğer yapabilirsek, becerebilirsek ona çalışıyoruz, elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Bakanlıklarımızla, ilgili kurum ve kuruluşlarımızla görüşmek suretiyle kalıcı bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bu bakımdan biraz çalışma dikkatli ve hassas ilerliyor. Öyle bir şey yapalım ki tekrar tekrar gündeme gelmesin. Herkes öngörebilsen, çalışmalarını faaliyetlerin ona göre planlayabilsin şeklinde.” dedi.

Olası yeni sistemle ilgili ise öne çıkan isim “Tek tip askerlik” olarak öne çıkıyor. Söz konusu yeni sistemde askerliğin 9 aya düşürülmesi konuşuluyor.