Tek tip askerlikte son durum ne? Askerlik süresi kısalacak mı?

Tek tip askerlik birçok asker adayı tarafından merak ediliyor. Kısa dönem askerlik, uzun dönem askerlik nasıl olacak? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tek tip askerlik konusunda neler dedi? Askerlik düşecek konuları nedeniyle merakla araştırılan tek tip askerlik detayları haberimizde...

Tek tip askerlik çalışmalarındaki son durum merakla arştırılmaya devam ediliyor. Konuya dair son gelişmelerden haberdar olmak isteyen vatandaşlar, özellikle MSB’den yapılan açıklamalara odaklanmış durumda. Peki, tek tip askerlik hakkında gelişme var mı? Askerlik süresi düşecek mi?

ASKERLİK SÜRESİ DEĞİŞECEK Mİ?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın askerlik süresinin kısalacağı yönündeki açıklamasının ardından milyonların gözü yapılacak yeni düzenlemeye çevrildi. Ancak sistemin ne zaman uygulamaya geçeceği henüz netleşmedi. Akar geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ise, “Çalışıyoruz. Herhangi bir şekilde geçici bir konu olmayacak. Eğer yapabilirsek, becerebilirsek ona çalışıyoruz, elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Bakanlıklarımızla, ilgili kurum ve kuruluşlarımızla görüşmek suretiyle kalıcı bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bu bakımdan biraz çalışma dikkatli ve hassas ilerliyor. Öyle bir şey yapalım ki tekrar tekrar gündeme gelmesin. Herkes öngörebilsen, çalışmalarını faaliyetlerin ona göre planlayabilsin şeklinde.” dedi.

Olası yeni sistemle ilgili ise öne çıkan isim “Tek tip askerlik” olarak öne çıkıyor. Söz konusu yeni sistemde askerliğin 9 aya düşürülmesi konuşuluyor.

NİHAİ HEDEF PROFESYONEL ASKERLİK

Yapılan düzenlemelerin asıl hedefi profesyonel askerlik. Profesyonel orduya geçişin büyük oranda yapıldığını belirtiliyor. Örneğin; Doğu ve Güneydoğu'da silah altında bulunan askerlerin çoğu, artık profesyonel asker. Yen sistem ile birlikte askerlik hizmetini yerine getirecek olanlar ön saflarda yer almayacak.

BAKANLIK GÖRÜŞLERİ ÖNEMLİ

Milli Savunma Bakanlığı yeni askerlik sistemine ilişkin düzenlemeye son şeklini verdikten sonra Hazine ve Maliye, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim Bakanlıklarının da görüşüne sunulacak. Bu bakanlıklardan gelecek önerilerde önemli bulunanlar da dikkate alınarak gerektiğinde düzenleme yenilenecek. Bu sürecin ardından hazırlanacak kanun teklifi TBMM gündemine gelecek.