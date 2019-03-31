Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi oy oranları! Tekirdağ seçim sonuçları…

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Tekirdağ oy oranları seçmenler tarafından araştırılıyor. Tekirdağlılar Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu, hangi parti ne kadar oy aldı, seçim sonuçları belli oldu mu araştırıyor. Haberimizden resmi olmayan seçim sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

Tekirdağ İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI 51.562 %48,03 42.543 %39,63 3.525 %3,28 3.273 %3,05 2.277 %2,12 947 %0,88 509 %0,47 497 %0,46 78 %0,07 47 %0,04 40 %0,04 35 %0,03

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI