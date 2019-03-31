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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi oy oranları! Tekirdağ seçim sonuçları…

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında kim önde, hangi parti ne kadar oy oranı aldı 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanan herkes tarafından merak ediliyor. Tekirdağ'da Kadir Albayrak ve Mestan Özcan yarışı sonucu ne oldu? İşte resmi olmayan rakamlara göre Tekirdağ seçim sonuçları...

20:06 -
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi oy oranları! Tekirdağ seçim sonuçları…

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Tekirdağ oy oranları seçmenler tarafından araştırılıyor. Tekirdağlılar Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu, hangi parti ne kadar oy aldı, seçim sonuçları belli oldu mu araştırıyor. Haberimizden resmi olmayan seçim sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

Tekirdağ İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI
CHP CHP 51.562%48,03
AK Parti AK Parti 42.543%39,63
MHP MHP 3.525%3,28
İyi Parti İyi Parti 3.273%3,05
HDP HDP 2.277%2,12
DSP DSP 947%0,88
Saadet Partisi Saadet Partisi 509%0,47
BBP BBP 497%0,46
DP DP 78%0,07
TKP TKP 47%0,04
Vatan Partisi Vatan Partisi 40%0,04
BTP BTP 35%0,03
Tekirdağ İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
Kadir Albayrak CHP CHP 144.968 % 50,89
Mestan Özcan AK Parti AK Parti 126.347 % 44,35
Şadi Özdemir HDP HDP 5.678 % 1,99
Diğer Diğer 4.662 % 1,64
Mehmet Yaman DSP DSP 1.432 % 0,50
Fethi Pehlivan Saadet Partisi Saadet Partisi 1.064 % 0,37
DP DP 250 % 0,09
BTP BTP 147 % 0,05
Kadri Karaoğlu Vatan Partisi Vatan Partisi 134 % 0,05
Mehmet Bayırlı TKP TKP 120 % 0,04
TUNCAY SAĞIROĞLU TUNCAY SAĞIROĞLU 65 % 0,02

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

 

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