Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi oy oranları! Tekirdağ seçim sonuçları…

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Tekirdağ oy oranları seçmenler tarafından araştırılıyor. Tekirdağlılar Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu, hangi parti ne kadar oy aldı, seçim sonuçları belli oldu mu araştırıyor. Haberimizden resmi olmayan seçim sonuçlarını öğrenebilirsiniz.
|Tekirdağ İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
|PARTİ
|ALDIĞI TOPLAM OY
|OY ORANI
|CHP
|51.562
|%48,03
|AK Parti
|42.543
|%39,63
|MHP
|3.525
|%3,28
|İyi Parti
|3.273
|%3,05
|HDP
|2.277
|%2,12
|DSP
|947
|%0,88
|Saadet Partisi
|509
|%0,47
|BBP
|497
|%0,46
|DP
|78
|%0,07
|TKP
|47
|%0,04
|Vatan Partisi
|40
|%0,04
|BTP
|35
|%0,03
|Tekirdağ İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
|ADAY
|PARTİ
|ALDIĞI TOPLAM OY
|OY ORANI
|Kadir Albayrak
|CHP
|144.968
|% 50,89
|Mestan Özcan
|AK Parti
|126.347
|% 44,35
|Şadi Özdemir
|HDP
|5.678
|% 1,99
|Diğer
|4.662
|% 1,64
|Mehmet Yaman
|DSP
|1.432
|% 0,50
|Fethi Pehlivan
|Saadet Partisi
|1.064
|% 0,37
|DP
|250
|% 0,09
|BTP
|147
|% 0,05
|Kadri Karaoğlu
|Vatan Partisi
|134
|% 0,05
|Mehmet Bayırlı
|TKP
|120
|% 0,04
|TUNCAY SAĞIROĞLU
|65
|% 0,02
2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI
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