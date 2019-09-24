Tekirdağ Valiliği: Depremde hasar ihbarı yok

Valilikten yapılan açıklamada, Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre Marmara Denizi’nde, Silivri Marmaraereğlisi açıklarında 4,6 büyüklüğünde, derinliği 5,36 kilometre olan bir deprem meydana geldiği hatırlatıldı.

Depremle ilgili herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı belirtilen açıklamada, “Deprem ilimiz merkez ve ilçelerinde hissedilmiş olup, deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, 110, 112, 155, 156 ihbar hatlarına şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır.” bilgisi aktarıldı.

AFAD AÇIKLAMASI

Tekirdağ AFAD Müdürü Recep Erol da AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin Tekirdağ’da da hissedildiğini aktardı.

Depreme ilişkin herhangi bir olumsuzluğun kendilerine ulaşmadığını ifade eden Erol, “Malkara ve Hayrabolu ilçeleri hariç deprem tüm ilçelerimizde hissedildi. Yakından takip ediyoruz. Kentimiz için şu anda bir olumsuzluk görünmüyor.” dedi.