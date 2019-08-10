Tekirdağ’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet’in listesindeki Tekirdağ bayram namazı saati…

Tekirdağ bayram namazı saati merak konusu. Türkiye, Kurban Bayramı’na giriş yapacak. Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Bayram namazını eda edecek birçok vatandaş Tekirdağ’da bayram namazının saat kaçta kılınacağını merak ediyor.

TEKİRDAĞ’DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Trakya şehirlerinden olan Tekirdağ'da vatandaşlar bayram namazını Diyanet'in belirlediği saat olan 6:53'de kılacak.

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

TEKİRDAĞ'DAKİ BAZI ÖNEMLİ CAMİLER

Eski Cami: Ertuğrul Mahallesindedir. 1831 yılında Zahire Nazırı Ahmet Ağa tarafından yaptırılmıştır. 1912 yılında yıkılan minaresi Cumhuriyet döneminde yeniden inşa ettirilmiştir. Minaresi kesme taştan ve tek şerefelidir. Caminin son cemaat yeri iki katlı olup, yirmi penceresi mevcuttur.

Orta Cami : Orta cami mahallesinde hükümet caddesi üzerindedir.1855 yılında Kürkçü Sinan Bey’in yaptırdığı caminin yıkılması üzerine hayırsever vatandaşlar tarafından eski yerine yeniden yaptırılmıştır. Eski Cami ile Rüstempaşa camii arasında kaldığı için bu ad verilmiştir.

Rüstempaşa Cami : Ertuğrul mahallesinde Mimar Sinan Caddesindedir. 1554 yılında Sadrazam Damat Rüstem Paşa (1500-1561) tarafından yaptırılmıştır. Mimar Sinan’ın eseridir. Tekirdağ’ın en güzel camilerindendir. Kesme küfeki taşından yapılmıştır. Tek şerefeli minaresi caminin sağındadır Giriş kapısı ceviz ağacı üzerine fildişi kakmalıdır. Kapı ve pencere kanatları geometrik motiflerle bezenmiştir.Bahçedeki yuvarlak 5 sütunlu mermer şadırvan Abdülmecit zamanında yapılmıştır. Doğusundaki kütüphane, hamam, medrese yıkık bir haldedir. Batısında bulunan 6 kubbeli bedesten sağlam olup, 1965 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilmiştir. Camii yaptıran Rüstem Paşa’nın türbesi İstanbul’da Şehzade camii bahçesindedir. Caminin Marmara Denizi’ne bakan cephesinde Valiliğimizce bedesten hüviyetinde çarşı inşa ettirilmiştir.

Sohteoğlu Cami : Tuğlacılar Lisesi karşısında kiremit örtülü camidir. Küçük avlusunda gömülü Sohtezade Ahmet tarafından 1777 tarihinde yaptırılmıştır. 1949 yılında tamir edilmiştir.

Hasan Efendi Cami : Bu adla anılan mahallededir. Ahşap olup, caminin bahçesinde gömülü olan Şer’iye Başkatibi Hasan Efendi tarafından 1627 yılında yaptırılmıştır.

Yusuf Ağa Cami : Muratlı Caddesi üzerinde olup, 1790 tarihinde Yusuf Ağa tarafından yaptırılmıştır.

Mirliva Hüseyin Paşa Cami : Merkez ilçeye bağlı İnecik köyündedir. 1498 yılında yapılmıştır. Ters “T” planlıdır.

Süleymaniye Cami : Çorlu ilçesindedir. Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1521 yılında yaptırılmıştır. Mimar Acem Ali’nin eseridir.

Ayaz Paşa Cami : Saray ilçesindedir. Ayaz Mehmet Paşa tarafından 1539 yılında yaptırılmıştır. Şirin ve küçük bir camidir. Kesme taştan yapılmıştır.

Güzelce Hasan Bey Cami : Hayrabolu ilçesinde olup, Güzelce Hasan Bey tarafından 1499 yılında yaptırılmıştır.

Turhanoğlu Ömer Bey Cami : Malkara ilçesindedir. Fatih’in ünlü komutanlarından Turhanoğlu Ömer Bey tarafından 1494 yılında yaptırılmıştır.

Taşoğlu Cami : Malkara ilçesindedir. Hacerzade İbrahim Bey tarafından 1406 yılında yaptırılmıştır. Minaresinin taş işçiliği değerlidir.