Tekirdağ’da yakalandı!

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı çalışmada Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi’nde bulunan Suriye uyruklu 2 kişinin terör örgütü IŞİD ile bağlantısını tespit etti.

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Jandarma evlerine düzenlediği operasyonda IŞİD şüphelileri Suriye uyruklu, Ahmet Muhammet ve ‘Ebu Malik’ kod adlı Ahmet El Şerif, yakalanarak gözaltına alınırken, evdeki dijital materyallara el konuldu. Jandarmadaki soruşturmalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ahmet El Şerif, çıkarıldığı mahkemece, ‘terör örgütüne üye olmak’ ve ‘terör faaliyetlerinde bulunmak’ suçlarından tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA