Tekirdağ’da yarın okullar tatil mi? Valilik açıklama yaptı mı?

Meteorolojiden alınan bilgiye göre, hafta sonu Balkanlar’dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Trakya’da hava sıcaklıkları sıfırın altına düştü. Okulların tatil olmasını isteyen öğrenciler “Tekirdağ’da yarın okullar tatil mi?” sorusunun cevabını araştırıyor.

TEKİRDAĞ’DA OKULLAR YARIN TATİL Mİ?

Tekirdağ Valiliği konu ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Açıklama yapılır yapılmaz haberimizde olacak.

Kar ve fırtınanın etkisi altına giren Trakya’da hava sıcaklıkları, bazı yerlerde sıfırın altında 10 – 12 derecelerde hissedildi. Tahminlere göre kar yağışının etkisini yitirdiği Trakya şehirlerinde hava sıcaklıkları yarından itibaren Edirne’de 11, Tekirdağ’da 7, Kırklareli’nde 9 derece olarak ölçülecek.

Hava sıcaklıkları hafta sonu ise Edirne’de 18, Kırklareli’nde 16, Tekirdağ’da 11 dereceye çıkacak.

AA