Tekneleri karaya oturunca yakalandılar

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ezine'nin Geyikli beldesi Dalyan köyü sahiline operasyon düzenledi. Operasyonda, sahilde karaya oturmuş halde bir tekne olduğunu tespit eden ekipler, bölgede geniş çaplı arama başlattı.

Aramada Afganistan, Irak ve Suriye uyruklu, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 51 göçmen yakalandı. Göçmenlerin yurt dışına kaçışlarını organize ettiği öne sürülen 2'si Ukrayna, 3'ü Rus uyruklu 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Organizatörlerin göçmenleri 2 minibüs ile gece sahile getirdikleri, sabah gün doğmadan hazırlanan “Varyag” isimli Rus bayraklı tekneye binip Yunanistan'ın Midilli Adası'na doğru yola çıkacakları öğrenildi.

ÇANAKKALE (AA)