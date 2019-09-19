Teknofest’te THK uçakları şov yaptı

İstanbul’da Atatürk Havalimanı’nda devam eden Teknofest festivalinin üçüncü gününde Türk Hava Kurumu’na bağlı yangın söndürme uçakları bir gösteri uçuşu yaparak yangın söndürme tatbikatı yaptı. Uçakların havadaki hareketi ilgi ile izlendi.

THK’ya bağlı yangın söndürme uçakları bu yaz sonunda Ege bölgesinde meydana gelen ve günlerce süren yangınlarla birlikte gündeme gelmiş, yangınlarda neden kullanılmadıkları soru işaretleri yaratmıştı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise uçakların yangınlarda kullanılmamasını sinema filmi Vizontele’ye gönderme yaparak ‘motor yok’ şeklinde değerlendirmiş ve Bakanlık personelinin bu uçaklarla uçmak istemediğini söylemişti.