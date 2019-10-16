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Tel Abyad ve Resulayn’da terör mevzileri vuruluyor… Menbiç beklemede…

Barış Pınarı Harekâtı 8'nci gününde tüm hızıyla sürüyor. Mehmetçik destekli SMO askerlerinin Resulayn ve Tel Abyad'daki temizlik çalışmaları sürüyor. Harekâtın kritik noktalarından Menbiç'te ise bekleyiş sürüyor... İşte sıcak bölgede son durum...

Tugay SADAY / Sınırdan Bildiriyor
12:13 -
Haberler Gündem
Tel Abyad ve Resulayn’da terör mevzileri vuruluyor… Menbiç beklemede…

Resulayn’da ‘sessiz’ geçen gecenin ardından günün ilk ışıklarıyla birlikte çatışmalar yeniden başladı. Resulayn’ın doğu ve batısında yürütülen operasyonlarda tüneller kazan teröristler, nokta atışlarla imha ediliyor. Şiddetli çatışmalar nedeniyle sınırdan dumanlar yükseliyor.

FOTO:DHA – Resulayn

Belirlenen terör mevzileri Ceylanpınar sınır hattında konuşlandırılan topçu birlikleri tarafından da obüs ve çok namlulu roketatarla ateş altına alındı. Çatışmaların yaşandığı bölgeye takviye birlikler ve ambulansların sevk edildiği görüldü.

TEL ABYAD’DA SESSİZ

Akçakale’nin hemen karşısında bulunan Tel Abyad’da ise Mehmetçiğin ve SMO askerlerinin temizlik faaliyetleri sürüyor.

FOTO:İHA – Birliklerin Menbiç önünde bekleyişi sürüyor.

MENBİÇ’TE BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Menbiç sınırında ise Türk askerlerinin ve Suriye Milli Ordusu güçlerinin operasyon için bekleyişini sürdürüyor.

TSK, ABD'nin Suriye'den askeri gücünü çekeceğini açıklamasının ardından Menbiç sınırına son 1 haftadır yığınak yaptı. Tankların namlusunu da Menbiç’e çevrildi. TSK ve SMO'nun zırhlı araçları mevzilerde beklerken bir grup askerin de Menbiç sınırına doğru hareket ettiği görüldü.

(Sözcü,Ajanslar)

Son güncelleme: 12:16 16.10.2019
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